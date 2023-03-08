Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 08:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'deki trafik kazası yayın kaydına yansıdı
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yayın kaydı esnasında yürekler ağza geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaydın alındığı kafenin penceresine çarptı. Olayda neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı.
ABD'nin Houston kentinde yayın kaydı alan iki arkadaş, trafik kazasını anbean görüntüledi.
Kontrolden çıkan bir otomobil, kaydın alındığı kafenin penceresine çarptı.
Gençlerden biri, kazanın şiddetiyle yere düştü. O anlar, yayın kaydına yansıdı.
Kazanın ardından yere düşen genç, "Galiba iyiyiz" diyerek yayına devam etti.
Yayının kaydını da sosyal medya hesabından "otomobil yayın kaydımızı böldü" notuyla paylaştı.
Etiketler: ABD Trafik Kazası
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