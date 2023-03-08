1 Mart 2023'te NASA'nın Juno uzay aracı, Jüpiter'in uydusu Io'nun yanından geçerek dört Galile uydusunun en içteki ve üçüncü en büyük uydusunun 51 bin 500 kilometre yakınına geldi.

2006'da New Horizons göreviyle Pluto'ya giderken Io ve Jüpiter sisteminin yanından geçilmesinden bu yana Güneş Sistemimizdeki en volkanik uydunun en iyi ve en yakın görüntüsünü çekildi.

Bir pizzayı andıran benekli ve renkli yüzey, yüzeydeki yüzlerce menfez ile volkanik aktivitelerden geliyor.

Juno, Jüpiter'in yörüngesinde 49 kez döndü ve Jüpiter'in birkaç uydusunu incelemeye başladı.

Io'nun bu son uçuşu, önümüzdeki yıl içinde volkanik ayın dokuz yakın geçişinden üçüncüsüydü ve ilki 2022 Aralık'ta gerçekleşti.

Önümüzdeki yıl 3 Şubat 2024'te yapılacak bir uçuşta, Io'ya bin 500 kilometre kadar yaklaşılacak.