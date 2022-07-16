Haber Giriş: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 11:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de zincirleme kaza: 6 ölü
ABD'nin Montana eyaletinde meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi hayatını kaybetti.
Hardin kentinin batısından geçen otoyolda 20'den fazla araç birbirine girdi.
Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.
Yol trafiğe kapatılırken olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
[Fotoğraf: AP]
Polis, kazaya hızı saatte 90 kilometreye ulaşan toz fırtınasının neden olduğunu açıkladı.
Fırtına nedeniyle görüş mesafesinin sıfıra düştüğüne dikkat çekildi.
Etiketler: ABD Trafik Kazası
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