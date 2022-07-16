Haber Giriş: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda bomba ihbarı: 1 gözaltı
[Fotograf: AA]
ABD'de San Francisco Uluslararası Havalimanı'nın dış hatlar terminalinin bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldığı belirtildi.
ABD'de San Francisco Uluslararası Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde, yetkililer, yerel saatle 20.15'te bomba ihbarı yapıldığını, bir kişinin gözaltına alındığını aktardı.
San Francisco Polis Departmanı yetkilileri, şüpheli bir paket bulunduğunu, paketten "potansiyel yanıcı" bir cihaz çıktığını belirtti.
Bomba ihbarının ardından dış hatlar terminali tahliye edildi.
Etiketler: ABD
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