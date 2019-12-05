Federal yetkililer, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları da dahil olmak üzere, havaalanlarındaki tüm yolcuların yüz tarama teknolojisiyle kimliklendirmesini ve ülkeye girip çıkarken fotoğraflarının çekilmesini istedi.

İç Güvenlik Bakanlığı, önümüzdeki temmuz ayında konuyla ilgili bir çalışma yapılmasının beklendiğini açıkladı, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Eleştirmenler şimdiden talebe itirazda bulunuyorlar.

Demokrat Parti Senatörü Edward Markey, dün yaptığı açıklamada, planı engellemek ve ABD vatandaşlarının yüz tanıma bilgisi vermek zorunda kalmasını yasaklamak için farklı yasalar getireceklerini söyledi.

Yüz tanıma sistemleri, ABD'deki havaalanlarında, birçok havayolu şirketi tarafından test ediliyor. ABD vatandaşlarının fotoğraflarının çekilmesine itiraz hakkı bulunuyor.

Kaynak: Reuters