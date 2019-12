ABD Başkanı Donald Trump, hakkında devam eden azil soruşturmasına ilişkin Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Trump, Demokratların kendisine karşı en çok kullandığı argümanlardan biri olan "Trump, Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinde 'Bize bir iyilik yapmanı istiyorum' dedi" ifadesinin doğru olmadığını savundu.

Başkan Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı ile yaptığım telefon görüşmesinde 'ABD'ye bir iyilik yapmanızı istiyorum çünkü ülkemiz birçok şey yaşadı ve Ukrayna da bunun hakkında çok şey biliyor.' dedim. "Bizim" kelimesiyle (İngilizce us) kastettiğim "Birleşik Devletler" (US) idi, yani ülkemiz" değerlendirmesini yaptı.

When I said, in my phone call to the President of Ukraine, “I would like you to do US a favor though because our country has been through a lot and Ukraine knows a lot about it.” With the word “us” I am referring to the United States, our Country. I then went on to say that......