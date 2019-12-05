ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Görüşme sırasında iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin önemine vurgu yapıldığını söyleyen Ortagus, "Bakan Pompeo ve Başbakan Netanyahu ayrıca İran'ın bölgedeki zararlı etkilerine dair kapsamlı bir görüşme gerçekleştirirken, İsrail'in güvenliği ve bölgedeki komşu ülkelerle ekonomik iş birliğinin önemini de ele aldılar" dedi.

Diğer yandan, ikili arasındaki görüşmenin ilk etapta NATO Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirildiği Londra'da olacağı, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'den erken ayrılma kararı nedeniyle Lizbon'a alındığı belirtildi.

Kaynak: AA