Ülkenin dört bir yanında adım adım kayıt yapan kameralar, öğrencileri takip eden çipli formalar ve kimlik taraması yapabilen gözlüklerle dolaşan yeni nesil polisler.

Dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olan Çin, dünyanın en disiplinli ülkelerinden biri olmak için de kolları sıvadı.

Bu amaca ulaşmak için ise, sıkı takip ile sosyal puanlama sistemi kullanılacak.

Nüfusu 1,5 milyarı bulan ülke, 2020 yılında sosyal puanlama sistemine geçecek.

Vatandaşlar aldıkları puanlara göre kamu hizmetlerden yararlanabilecek.

Yüksek puan alanlar ödüllendirilecek, düşük puan alanlarsa ev sahibi olamayacak, hatta tren bileti dahi alamayacak.

Atılan adımlara her gün bir yenisi ekleniyor

Sokakta halkı izleyen kameraların haricinde borcunu ödemeyenleri ifşa eden mobil uygulamalar, öğrencileri takip etmeyi sağlayan çipli formalar, teknolojinin tüm nimetleriyle donatılmış polisler devreye sokuldu.

Ancak atılan adımlar bununla sınırlı kalmadı.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yetkilileri, insanların kredisini etkileyebilecek yeni toplu taşıma kuralları açıkladı.

Örneğin trene ya da otobüse bindiğinde yemek yiyen, yüksek sesle müzik dinleyen, yasa dışı yollarla bilet alan ve birden fazla koltuğu işgal eden vatandaşlar büyük puanlar kaybedecek.

Sistem halka açık tuvaletlerde dahi işleyecek

Kurallardan halka açık tuvaletlerde dahi kaçma şansı yok.

Zira yüz tanıma teknolojisine sahip o tuvaletlerde 40 santimlik bir peçete almak için yüz taratmak gerekecek.

Kabinlerde ise, 10 dakikadan fazla kalanlar sensörler tarafından uyarılacak.

Çin hükümeti eleştirilere rağmen aldıkları kararların arkasında. Sistemin, ülkenin sosyal güveni geri kazanmasına yardım edeceği iddia ediliyor.

Kaynak: TRT Haber, Reuters, Global Times