Çin'in güneyindeki Cangzu kentinde sıra dışı bir olay yaşandı.

Çinli iş adamı, 27 bin 500 dolara bir araba satın aldı ancak ödeme için getirdiği yaklaşık 130 bin metal parayı, 66 çantayla taşıyabildi.

Para çantaları şaşkınlık yarattıysa da geri çevrilmedi. Çalışanlar, paraları tek tek ayırdı ve istifledi. 10 çalışanın paraları sayması 3 gün sürdü.

İş adamı, bozuk paraları kendi müşterilerinden aldığını ve hepsini tek seferde harcamak üzere biriktirdiğini söyledi.

Ancak metal paralar ödemenin tamamını karşılamadı. Müşteri ödemenin kalanını kredi kartıyla yaptı.

Kaynak: TRT Haber