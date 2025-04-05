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Dünya
AA 05.04.2025 23:09

ABD'de Trump karşıtı protesto gösterileri yapıldı

ABD'nin birçok kentinde on binlerce kişi, Başkanı Donald Trump ve yönetimini protesto etti.

ABD'de Trump karşıtı protesto gösterileri yapıldı

Başkent Washington ve New York şehirleri başta olmak üzere ülke genelinde "Ellerinizi çekin" adıyla düzenlenen gösterilere on binlerce vatandaş katıldı.

Washington Monument parkında toplanan binlerce kişi, ellerinde ABD bayrağının yanı sıra pankart ve dövizler taşıyarak Trump yönetiminin politikalarına tepki gösterdi.

Göstericiler, "Demokrasiden elinizi çekin", "Trump'ı azledin", "Elon Musk sen hainsin", "Nefreti sınır dışı edin" şeklinde Trump yönetimine ve milyarder iş insanı Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) uygulamalarına tepkilerini dile getirdi.

ABD'de Trump karşıtı protesto gösterileri yapıldı

Filistin'e destek gösterisi

Öte yandan, Washington DC'de Kongre binası karşısındaki National Mall alanında toplanan binlerce gösterici, ellerinde Filistin bayrakları, pankart ve dövizlerle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti, Filistin'e destek verdi.

Göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Soykırıma son", "Trump, Filistin soykırımı hakkında saklanamazsın" şeklinde İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımsal saldırıları ve Trump yönetiminin İsrail'e verdiği destek aleyhine sloganlar attı.

Kalabalığın taşıdığı pankartlar arasında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza görevlileri tarafından Filistin'e destek verdiği için sınır dışı edilmek üzere geçen haftalarda gözaltına alınan Columbia Üniversitesinden Filistinli aktivist Mahmud Halil ve Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasını isteyen dövizlerin bulunması da dikkati çekti.

Kongre binası önünde toplanan Filistin'e destek veren kalabalığın arasında Ortodoks Yahudi grubunun bulunması da gözlerden kaçmadı.

Washington DC polisi, protestolar nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, bazı sokak ve caddeleri trafiğe kapadı.

New York'taki gösteriler

New York şehrinde başta Bryant Park olmak üzere değişik noktalarda binlerce gösterici yer yer yağan şiddetli yağmura rağmen meydanları doldurarak Trump yönetimini protesto etti.

Ayrıca, Trump'ın Hükümet Verimlilik Departmanının (DOGE) başına getirdiği milyarder iş insanı Elon Musk'ın politikalarına tepki gösterildi.

New York'taki gösteriye katılanların sayısının 10 bine yakın olduğu öne sürüldü.

ABD medyası, ülke genelinde 150'den fazla grup tarafından organize edilen 1200'den fazla değişik noktada gösteri yapıldığını yazdı ve bu gösterilere katılım için yapılan 600 bine yakın başvuruya işaret ederek söz konusu protestoların Trump'ın ikinci başkanlık döneminde şu ana kadar yapılan en büyük gösteriler olduğuna dikkati çekti.

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