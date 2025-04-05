Parçalı Bulutlu 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.04.2025 17:49

Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 354'e yükseldi

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 354'e çıktı.

Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 354'e yükseldi

Myanmar'da askeri yönetim kontrolündeki "Global New Light of Myanmar" gazetesinin haberine göre, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde ölen ve yaralananların sayısı arttı.

Depremlerdeki can kaybı 3 bin 354'e, yaralanan kişi sayısı ise 4 bin 850'ye yükseldi.

Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan 653 kişiyi kurtarırken, kayıp olduğu bildirilen 200'ü aşkın kişi için çalışmalar sürüyor.

BM, yardımların halka ulaştırılmasının önemini vurguladı

Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi ve BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) mevcut Başkanı Jerome Bonnafont, gazetecilere, Myanmar halkına yönelik yardım, kurtarma ve kalkınma çalışmalarının güçlendirilmesi konusunda üye devletlerin mutabık kaldığını belirtti.

Myanmar askeri yönetiminin, isyancı grupların kontrolündeki bölgelere yardımların ulaşımını engellemesine yönelik endişelere değinen Bonnafont, üye devletlerin, insani yardımların kesintisiz ve ayrımcılık gözetilmeden ihtiyaç sahiplerine ulaşması için güvenli ve elverişli ortamın oluşturulmasının önemini vurguladığını kaydetti.

Myanmar'daki depremler

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında, 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti.

Deprem, komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilmişti.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

ETİKETLER
Myanmar Deprem
Sıradaki Haber
Filistin Kızılayı, İsrail'in Refah'taki ambulans saldırısına dair iddiaları yalanladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:56
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türk dünyasının ortak bir alfabeye kavuşması en önemli beklentilerimizden birisi
17:44
Cep telefonu ve yakın takip nedeniyle 16 bin 607 sürücüye işlem yapıldı
17:39
Anadolu Ajansı 105'inci yaşını kutluyor
17:11
Filistin Esirler Medya Ofisi: İsrail hapishanelerinde 350'den fazla çocuk tutuluyor
16:49
Kayseri'de 320 bin lira değerinde sahte tişört ele geçirildi
16:25
Gazzeli çocuklar katil İsrail'in kıskacında hayatta kalmaya çalışıyor
Çanakkale Boğazı'nda batan "Dumlupınar" ve "Atılay" denizaltılarında şehit olan denizciler anıldı
Çanakkale Boğazı'nda batan "Dumlupınar" ve "Atılay" denizaltılarında şehit olan denizciler anıldı
FOTO FOKUS
Katil İsrail ordusunun, sağlık çalışanlarına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı
Katil İsrail ordusunun, sağlık çalışanlarına doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ