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Dünya
TRT Haber 15.04.2023 18:20

ABD'de TikTok yasağı: Montana'da uygulamanın engellenmesi kararı alındı

ABD'nin Montana eyaletinde Tiktok uygulamasının engellenmesi kararı alındı. Tasarı yasalaşırsa Montana ABD'de, Çinli sosyal medya platformunu tamamen yasaklayan ilk eyalet olacak.

ABD'de TikTok yasağı: Montana'da uygulamanın engellenmesi kararı alındı
[Fotograf: AA]

Beyaz Saray geçen ay devlet kurumlarında Çinli video paylaşım uygulaması TikTok'un kullanımına yönelik yasak getirmişti.

Montana Eyalet Meclisi'nde kabul edilen yasa tasarısı ile TikTok'un şahsi telefonlarda kullanılmasına da yasak getiriliyor.

Tasarı, 43'e karşı 54 oyla kabul edildi.

Montana Valisi Greg Gianforte tasarıyı imzalarsa Montana, Çinli sosyal medya platformunu yasaklayan ilk eyalet olacak.

Yasa, sanal mağazalardan uygulamaya erişimin engellenmesini kapsıyor. Mevcut uygulamalar için bir bilgi içermiyor.

Yasayı ihlal edenlere 10 bin ABD dolarına kadar ceza verilebilecek.

Tasarı imzalanırsa yılbaşından itibaren uygulanmaya başlanacak.

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