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Dünya
AA 15.04.2023 17:34

Berlin’de nükleer enerji destekçileri ve karşıtları gösteri yaptı

Çalışır durumda bulunan son 3 nükleer santralin kapatılacağı Almanya'nın başkenti Berlin’de, nükleer enerji tarafları ve karşıtları gösteri yaptı.

Berlin’de nükleer enerji destekçileri ve karşıtları gösteri yaptı
[Fotograf: AA]

Şehir merkezindeki tarihi Brandenburg Kapısı’nın önündeki 18 Mart Meydanı’nda Nuklearia derneğince düzenlenen gösteride nükleer santrallerin kapatılmasına tepki gösterildi.

Göstericiler üzerinde “Nükleer enerji en iyisi”, “Enerji dönüşümü sadece nükleer enerji ile başarılır” ve “Nükleer enerji santrallerinin kapatılmaması iklim ve cüzdan için iyidir” yazan dövizler taşırken, gösteri alanına üzerinde “Nükleer enerji? Evet lütfen” yazan nükleer santral maketi konuldu.

Berlin’de nükleer enerji destekçileri ve karşıtları gösteri yaptı

Sahnede yapılan konuşmalarda, başka ülkelerin nükleer enerji santralleri inşa ettiği ve bu alanda yatırım yaptığına işaret edilerek, Almanya’nın gelecekte tekrar nükleer santraller yapacağı ve bu konuda öncülük edenlere tekrar katılacağı savunuldu.

Brandenburg Kapısı’nın diğer tarafında bulunan Pariser Meydanı’nda ise çevre örgütü Greenpeace, nükleer enerji karşıtı gösteri yaptı.

Berlin’de nükleer enerji destekçileri ve karşıtları gösteri yaptı

Greenpeaece üyeleri, Almanya’da bugün 3 nükleer santralin kapatılacak olmasından memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Eylemciler, meydana, sırtüstü yatan dev bir dinozor maketi koydu.

Dinozorun üzerine çıkmış ve ellerinde bir kılıç ile üstünde “Nükleer enerji? Hayır teşekkürler” yazan bir kalkan tutan kırmızı bir adam yer alırken, dinozorun karnında ise "Alman nükleer enerjisi 15 Nisan 2023'te mağlup oldu” yazısı yer aldı.

Meydana bulunan vatandaşlar maketin önünde fotoğraf çektirdi.

Berlin’de nükleer enerji destekçileri ve karşıtları gösteri yaptı

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Almanya Nükleer Enerji Santralleri
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