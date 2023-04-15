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Dünya
Independent 15.04.2023 16:32

Milyar dolarlık Bitcoin çalıp patlamış mısır kutusunda saklayan hırsızın cezası belli oldu

Karanlık ağda (dark web) 50 bini aşkın Bitcoin çalan hırsızın cezası belli oldu. James Zhong, ABD'nin New York kentinde dün görülen duruşmada bir yıl bir gün hapis cezasına çarptırıldı.

Milyar dolarlık Bitcoin çalıp patlamış mısır kutusunda saklayan hırsızın cezası belli oldu
[Fotograf: Reuters]

James Zhong, karanlık ağdaki Silk Road (İpek Yolu) adlı sanal pazarda ödeme açığı bulmuştu.

Eylül 2012'de sitede hesaplar açan hırsız, Silk Road'ı kandırarak küçük miktarda Bitcoin yatırıp açık sayesinde büyük miktarları çekmeyi başarabilmişti. ABD Adalet Bakanlığı, Zhong'un sanal pazarda aslında hiçbir şey satmadığını ve satın almadığını bildirdi.

Ancak Zhong şüpheleri üzerine çekmekten kurtulamamıştı. Hırsızın Georgia eyaletindeki evine Kasım 2021'de baskın yapılmıştı. 50 bin 491 Bitcoin'in depolandığı cihazların gizli bir kasada ve patlamış mısır kutusunda saklandığı tespit edildi.

Evde ayrıca 660 bin dolardan fazla nakit parayla altın ve gümüş külçesi de ele geçirilmişti. Baskının yapıldığı dönem söz konusu Bitcoin'in değeri 3,4 milyarı doları buluyordu. Bu miktar şu an yaklaşık 1,5 milyar dolar.

Savcılar, yakalanmadan önce Zhong'un gayrimenkule, otele, gece kulübüne ve spor araçlara 16 milyon dolar harcadığını söyledi.

Suçunu kabul eden hacker, yetkililere gönüllü olarak bin Bitcoin daha teslim etti.

"Ailesi ona hiç sevgi göstermedi"

Avukatları, 32 yaşındaki müvekkillerinin hapse atılmaması gerektiğini, Zhong'un ailesinin ona hiç sevgi göstermediğini ifade etti. Zhong'un otizm spektrum bozukluğundan (OSB) mustarip olduğu savunuldu. Zhong da "Pişmanım. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyordum" dedi.

Savcılar ise Zhong'un genç yaşını, OSB'sini ve Bitcoinleri gönüllü teslim etmesini gerekçe göstererek hırsızın iki yıldan az hapisle cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Manhattan'daki duruşmada hackera bir yıl bir gün hapis cezası verildi.

Silk Road, 2013'te kapatıldı

Silk Road, 2011-2013'te karanlık ağda etkin olmuş bir sanal pazar yeriydi. Öncelikle uyuşturucu ticaretinde kullanılan platformda satıcılar, Bitcoin karşılığında müşterilere yasadışı madde satıyordu.

Pazar yerinin etkin olduğu dönem boyunca 100 bini aşkın müşterinin sitede yer alan ürünleri satın aldığı düşünülüyor.

Ekim 2013'de FBI siteyi ele geçirerek kapatmış, Ross Ulbricht ise sitenin kurucusu olmakla suçlanmıştı. Aynı tarihte tutuklanan Ulbright 2015'te kara para aklama, bilgisayar korsanlığı, sahte kimlik belgelerini kullanıma sunmak için çalışma ve internet yoluyla uyuşturucu trafiğine yönelik çalışma suçlarından hüküm giymişti. Ulbright, çifte müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 

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