Anne adayı, bebeğe koyacakları adı ChatGPT'ye soran eşini şikayet etti

Bölgenin en popüler forumlarından DiscussHK'de paylaşılan bir gönderide adı bilinmeyen anne, "Ne ad koyalım?" diye sorduğu eşinin yapay zeka destekli sohbeti botuna koştuğunu söyledi.

Gönderiye göre baba adayı, ChatGPT'ye "Yakında doğacak bebeğim için bir Çince ad bulmama yardım eder misin? O bir erkek. Umarım zeki, yakışıklı, uzun boylu ve şanslı olur" mesajını attı.

Sohbet botu bu sorunun ardından Zhiyu (bilge evren) ve Meifen (güzel dağlar) gibi öneriler sıraladı.

Sonuçtan memnun olmayan baba, "Başka önerin var mı?" sorusunu yöneltti. ChatGPT böylece Mingli (anlamak) ve Yongyi (cesur ve kararlı) gibi daha geleneksel isimlerle geldi.

Önerileri beğenen adam, eşine listeyi gösterdi. Ancak anne adayı bunların hiçbirini beğenmedi. Çocuğa isim vermenin önemli bir süreç olduğunu savunan kadın, "Belli ki düşünemeyecek kadar tembel. Çocuğunun adını koymak umurunda bile değil" dedi.

"Yapay zekaya sormak sözlüğe bakmaya benziyor"

Gönderiye yorum yapan bir kişi şöyle konuştu:

"Aslında yapay zekaya sormak sözlüğe bakmaya benziyor. Sözlüğe bakmak eski bir yöntem, yapay zekaya sormaksa modern ve zekice. Yani neden onu azarlaman gerekiyordu ki? Çağa ayak uydurduğu için övmen gerekmez miydi?"

Anne adayına destek veren bir kullanıcıysa "Çocuğa isim vermek doğumdan sonraki ilk önemli şey. Nasıl bir ebeveyn bunu yapacak kadar tembel olabilir?" dedi.