Parçalı Bulutlu 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.04.2023 15:42

Rusya'nın Slovyansk'a yönelik füze saldırılarında ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

Rus ordusunun Ukrayna'nın Slovyansk şehrine dün düzenlediği füze saldırıları sonucu ölenlerin sayısının, 9'a yükseldiği aktarıldı.

Rusya'nın Slovyansk'a yönelik füze saldırılarında ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

Slovyansk şehri Askeri-Sivil İdaresi Başkanı Vadim Liakh, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şehre yönelik 14 Nisan'da düzenlenen füze saldırıları hakkında bilgi verdi.

Liakh, saldırı sonucu enkaza dönen bir konuttan, gece bir kadının cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Saldırıda ölenlerin sayısının 9'a çıktığını aktaran Liakh, yaralı sayısının ise 21'e yükseldiğini belirtti.

Rus ordusunun, Slovyansk'a dün düzenlediği füze saldırıları sonucu 6 katlı konut ile çevredeki bazı konutlar ve araçlarda hasar oluşmuştu.

Saldırı sonucu ölen ve yaralananlar olduğu açıklanmıştı.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
İran'da kameralarla yapılacak başörtüsü denetimleri uygulamaya girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:37
Milyar dolarlık Bitcoin çalıp patlamış mısır kutusunda saklayan hırsızın cezası belli oldu
16:30
Anne adayı, bebeğe koyacakları adı ChatGPT'ye soran eşini şikayet etti
16:40
Seçimde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yarışacak
16:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
16:05
Sudan ordusu, "isyancı" ilan ettiği HDK'nin başkentteki ana karargahını vurdu
15:45
Bakan Bozdağ: Kürtçenin üzerindeki her türlü yasağı kaldıran adımları biz attık
Turizmin en önemli destinasyonlarından biri: Şile
Turizmin en önemli destinasyonlarından biri: Şile
FOTO FOKUS
Sudan'da orduya ait savaş uçakları başkentteki bazı noktaları vurdu
Sudan'da orduya ait savaş uçakları başkentteki bazı noktaları vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ