Sudan'da orduya ait savaş uçakları başkentteki bazı noktaları vurdu

Sudan ordusuna ait savaş uçakları, çatışmaların yoğun olarak devam ettiği havalimanı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Genelkurmay Başkanlığı gibi noktaların yakınında yarım saat kadar alçak irtifada uçtu.

Uçaklar, ordu ile HDK güçlerinin çatıştığı bazı noktaları bombaladı.

Ordudan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimiz, isyancı Hızlı Destek milislerinin sorumsuz eylemlerini sona erdirmek için niteliksel operasyonlar yürütüyor" ifadesi kullanıldı.

Bu sırada Hartum'un çeşitli noktalarında konuşlu HDK güçleri, uçaksavarlarla jetlere karşılık verdi.

HDK'nin başkent Hartum ve bazı kentlerdeki havalimanlarını ele geçirdiğini açıklamasının ardından Sudan ordusu, tüm üs ve havalimanlarının kontrolünde olduğunu duyurdu.