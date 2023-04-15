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Dünya
AA 15.04.2023 14:22

Sudan'da orduya ait savaş uçakları başkentteki bazı noktaları vurdu

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında sabah başlayan çatışmaların ardından orduya ait savaş jetleri, başkent Hartum'daki bazı noktaları bombaladı.

Sudan ordusuna ait savaş uçakları, çatışmaların yoğun olarak devam ettiği havalimanı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Genelkurmay Başkanlığı gibi noktaların yakınında yarım saat kadar alçak irtifada uçtu.

Uçaklar, ordu ile HDK güçlerinin çatıştığı bazı noktaları bombaladı.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında silahlı çatışmalar başladı
Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında silahlı çatışmalar başladı

Ordudan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimiz, isyancı Hızlı Destek milislerinin sorumsuz eylemlerini sona erdirmek için niteliksel operasyonlar yürütüyor" ifadesi kullanıldı.

Sudan ordusu: HDK, devlet ve milli güvenlik için isyancı güce dönüştü
Sudan ordusu: HDK, devlet ve milli güvenlik için isyancı güce dönüştü

Bu sırada Hartum'un çeşitli noktalarında konuşlu HDK güçleri, uçaksavarlarla jetlere karşılık verdi.

HDK'nin başkent Hartum ve bazı kentlerdeki havalimanlarını ele geçirdiğini açıklamasının ardından Sudan ordusu, tüm üs ve havalimanlarının kontrolünde olduğunu duyurdu.

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Sudan'da orduya ait savaş uçakları başkentteki bazı noktaları vurdu
Sudan'da orduya ait savaş uçakları başkentteki bazı noktaları vurdu
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