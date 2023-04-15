Sudan ordusu, "isyancı" ilan ettiği HDK'nin başkentteki ana karargahını vurdu

Savaş uçağının, HDK'nin ana karargahını vurması sonucu ağır hasar alan binadan duman yükseldi.

Başkent Hartum ve bazı kentlerde ordu ile milis güç arasındaki çatışmalar sürüyor.

Sudan ordusundan yapılan açıklamada, "isyancı" HDK'ye karşı ülke genelinde operasyonların sürdüğü ve HDK'ye ait 80'e yakın askeri aracın imha edildiği duyuruldu.

Açıklamada, vatandaşlardan evlerinde kalmaları, çatışma alanlarından uzak durmaları ve isyancı güçleri barındırmamaları istendi.

Sudan ordusunun, "düşman" güçleri ve üslerinde, stratejik bölgelerde, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, ordu karargahında ve Egemenlik Konseyi Başkanı'nın ikametgahında kontrolü sağlamaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, "Hızlı Destek milislerinin üyeleri ve subayları karargahlarından kaçtılar ve tüm ekipmanlarını sokaklarda bıraktılar" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ülkenin fırsatçı ve isyancılardan kurtarılacağı vurgulanarak, HDK güçlerinin Hartum Uluslararası Havalimanı'nda bazı sivil uçakları tahrip ettiği öne sürüldü.

İki taraf da çatışmayı karşı tarafın başlattığını iddia etti

Ordu ile milis güç HDK arasındaki çatışmalar sürerken iki taraf da medya üzerinden dezenformasyon savaşı yürütüyor.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve HDK Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu, çatışmayı ve savaşı karşı tarafın başlattığını iddia etti.

HDK Komutanı: "Demokratik dönüşüm için savaşıyoruz"

HDK'den yapılan açıklamada Orgeneral Dagalu'nun güvenli bir yerde olduğu ve operasyonları bizzat yönettiği belirtildi.

AlJazeera canlı yayınına katılan HDK Komutanı Dagalu, "Demokratik dönüşüm için savaşıyoruz. Demokrasinin bedeli olacak. (Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan) Saklandığın yerde seni bulup adalete teslim edeceğiz ya da it gibi öleceksin" dedi.

Devlet televizyonu yetkilileri, kontrol odasının bombalandığını ve televizyon çalışanlarının haber stüdyolarında saklandığını belirtti.

Ülkedeki son gelişmeler aktarılırken canlı yayının kesildiği devlet televizyonunda şu sıralar yerel şarkılar servis ediliyor.

Ordu ile HDK arasında çatışma yaşanıyor

HDK'nin başkent Hartum ve bazı kentlerdeki havalimanlarını ele geçirdiğini açıklamasının ardından Sudan ordusu, tüm üs ve havalimanlarının kontrolünde olduğunu duyurmuştu.

Ordudan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimiz, isyancı Hızlı Destek milislerinin sorumsuz eylemlerini sona erdirmek için niteliksel operasyonlar yürütüyor." ifadesi kullanılmıştı.

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde ordu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.