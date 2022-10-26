Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 11:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
ABD'de tanker alev topuna döndü
ABD'nin Florida eyaletinde bir kaza sonucu devrilen tanker alev aldı. Yangın yoldaki iki araca sıçrarken, 5 kişi yaralandı.
ABD'nin Florida eyaletindeki Interstate 95'te seyir halindeki bir tanker, otomobille çarpıştı.
Kaza sonucu devrilen tanker alev alırken, çıkan yangın 2 araca sıçradı.
Bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yola sızan yakıt ise yan taraftaki yeşil alanda ikinci bir yangına yol açtı.
[Fotoğraf: İHA]
İtfaiye ekibi alevleri yoğun çalışmalar sonucu söndürebildi. Kazada 3'ü ağır 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Etiketler: ABD Trafik Kazası
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