ABD'nin Florida eyaletindeki Interstate 95'te seyir halindeki bir tanker, otomobille çarpıştı.

Kaza sonucu devrilen tanker alev alırken, çıkan yangın 2 araca sıçradı.

Bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yola sızan yakıt ise yan taraftaki yeşil alanda ikinci bir yangına yol açtı.

[Fotoğraf: İHA]

İtfaiye ekibi alevleri yoğun çalışmalar sonucu söndürebildi. Kazada 3'ü ağır 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.