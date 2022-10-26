Rusya'ya karşı 24 Şubat'tan beri savaşın sürdüğü Ukrayna'nın Dnipro kentindeki benzin istasyonuna gece saatlerinde Rus güçlerince saldırı düzenlendi. Saldırıda istasyon binası ve civardaki altyapı harabeye dönerken park halindeki araçlar da yandı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rus güçlerinin, Dnipro'da benzin istasyonuna gerçekleştirdiği saldırı sonucu hamile bir kadın ile bir istasyon görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Güvenlik gerekçesiyle basın mensuplarının, yerel saatle 10.00'dan sonra olay yerine girişine izin verildi.