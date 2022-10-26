2021 yılının Aralık ayında uzaya fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu'ndan dikkat çekici görüntüler geliyor.

Teleskop son olarak birbiriyle çarpışan iki galaksiyi gözlemledi. Görüntüleri, Avrupa Uzay Ajansı paylaştı.

[Fotoğraf: ESA]

James Webb Teleskobu'nun görüntüleri çok daha net

Cetus takım yıldızında ‘IC 1623' olarak tanımlanan iki galaksi çarpıştı. Çarpışma, Dünya'dan 270 milyon ışık yılı uzakta gerçekleşiyor.

Aynı galaksilerin çarpışma anı HubbleUzay Teleskobu ile de gözlemlenmişti.

Ancak daha ileri teknolojiyle donatılan James Webb Teleskobu'nun görüntüleri çok daha net.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'ya göre iki galaksinin birbiriyle çarpışması, Samanyolu Galaksisi’nde bulunan tüm yıldızların sayısından 20 kat daha fazla yıldızın oluşmasına yol açıyor.

