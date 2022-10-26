Yeni Zelanda'da Eski Parlamento Başkanı Trevor Mallard'ın, İrlanda Büyükelçisi olmak üzere meclisten ayrılmasının ardından İşçi Partisinden Soraya Peke-Mason'ın, parlamentoda yemin etmesiyle kadın milletvekillerinin sayısı erkek milletvekillerinin sayısını geçti.

Parlamentodaki son değişikliklerin ardından kadın milletvekili sayısı 60, erkeklerinki 59 oldu.

Peke-Mason, basın mensuplarına verdiği demeçte, "Bugünün, benim için özel bir gün olmasının yanında Yeni Zelanda için de tarihi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Parlamentosunda en az 50 kadın temsili bulunan 6 ülkeden biri

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) verilerine göre, Yeni Zelanda, bu yıl parlamentosunda en az yüzde 50 kadın temsili bulunan 6 ülke arasında yer aldı.

Diğer ülkeler Küba, Meksika, Nikaragua, Ruanda ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak sıralandı.

Verilere göre, küresel olarak milletvekillerinin yaklaşık yüzde 26'sını kadınlar oluşturuyor.