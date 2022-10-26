NASA'nın Quesst misyonu, ses hızını geçerken çıkan ve gök gürültüsünü andıran patlama sesini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Bu başarının yüksek hızlı ticari hava yolculuğunda "yeni bir çağa" öncülük etmesi umuluyor.

NASA'nın Kaliforniya'daki Armstrong Uçuş Araştırma Merkezi'ndeki havacılık mühendisi Catherine Bahm, "İlk süpersonik uçuş muazzam bir başarıydı, şimdi de o zamandan beri ne kadar yol katettiğimize bakıyorsunuz" dedi.

Sonik patlama süpersonik seyahatin önünü şimdiye kadar kapattı, ABD ve diğer ülkeler çıkan sesin yerde yarattığı rahatsızlık nedeniyle kara bölgeleri üzerinde süpersonik uçuşları yasakladı.

NASA'nın sonik patlamayı bastırma planının merkezinde, şu anda Lockheed Martin tarafından Low Boom Flight Demonstrator projesi kapsamında geliştirilen X-59 uçağı yer alıyor.

Sonik patlamanın yoğunluğunu azaltıp gürültüyü yumuşatmak için, havacılık mühendisleri uçağın şeklini değiştirdi.

Aracın ilk uçuşları 2023'te gerçekleşecek. insanların, ortaya çıkan daha sessiz sonik "gümbürtüye" nasıl tepki vereceğini araştırma amacıyla mahalleler üzerinde uçuşlar düzenlenecek.

Sonuçlar daha sonra, NASA'nın kara üzerindeki süpersonik uçuş yasağını kaldırmayı düşünmesini umduğu yasal düzenleyicilerle paylaşılacak.