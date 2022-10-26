Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 06:53Son Güncelleme: Kaynak: Independent
Kıyafeti metro kapısına sıkışan adam sürüklenerek öldü
New York'ta 20 yaşındaki bir adam, trene binmek için koşarken metro vagonunun kapısına kıyafetlerinin takılması ve karşıdan gelen bir trenin önünde raylara sürüklenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.
Yetkililer, adı açıklanmayan kurbanın pazartesi akşamı yoğun saatlerde Columbus Circle istasyonunda güneye giden 1 numaralı trene binmek için perondan aşağı koştuğunu söylüyor.
Giysileri bir şekilde sıkışıp kaldığında hareket eden tren tarafından sürüklendi ve diğer yöne giden bir tren ona çarptı.
Soruşturma devam ediyor ve kapıların açılıp açılmadığı veya kurban sıkıştıktan sonra kapının neden kapalı kaldığı belirsizliğini koruyor.
NYC Transit Başkanı Richard Davey kurbanın ailesine başsağlığı dileyerek kapsamlı bir soruşturma sözü verdi.
Davey yaptığı açıklamada, "Soruşturma ilk aşamalarındayken, bunun suç faaliyeti içermeyen korkunç bir kaza olduğu anlaşılıyor" dedi .
Etiketler: ABD
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