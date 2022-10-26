Türk savunma sanayii ürünleri bu kez Türkmenistan'da boy gösterdi.

Türkmenistan Silahlı Kuvvetlerine ait birlikler, mesleki becerilerini geliştirmek ve milli ordunun savaşa hazırlığını test etmek amacıyla askeri tatbikat yaptı.

Tatbikatta Türkiye'den tedarik edilen TB2 Bayraktar ve Denizhan isimli korvet ile Kirpi araçlarının sahadaki başarısı test edildi.

Denizhan incelendi, Kirpiler test edildi

Türkiye'den İHA'ların hava sahasındaki başarısı gözler önüne serilirken, Denizhan isimli korvetin atış kabiliyetleri incelendi.

'Kirpi' aracının çöl ve dağlık alanlar başta olmak üzere zorlu koşullarda başarılı bir sınav verdiği kaydedildi.

Balkan vilayeti Deniz Eğitim Merkezinde düzenlenen tatbikata Devlet Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Serdar Berdimuhamedov da katıldı.

Türkmen Lider askeri araçları inceledi. Askeri personelin eğitimine büyük önem verdiklerini ifade etti.