Koronavirüs önlemleri tahmin bile edilemeyecek yenilikleri hayatımıza soktu. Sosyal mesafe bu önlemlerin başında geliyor. Ancak insanlarla iletişimde bu mesafeyi korumakta sıkıntılar yaşanıyor. ABD’de bir güvenlik şirketi bu kurala uyulması için harekete geçti. Sosyal mesafe kazağı üretildi.

Sıcaklık tespit edince alarma geçiyor

İngiltere’de yayımlanan Independent’ta yer alan habere göre, herhangi bir kişi kazağı giyen kişiye 2 metreden daha fazla yaklaşırsa kazak alarm durumuna geçiyor.

Kazağın üzerindeki LED ışıklar yanıp sönüyor ve alarm çalıyor. Kazak birinin size yaklaştığını düşük çözünürlüklü 4 termal kamera ile belirliyor.

Bu kemaralarla sıcaklık hesaplanarak kazağı giyen kişinin yakınında birisinin olup olmadığı belirleniyor.

