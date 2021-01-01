Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de 19 yeni vaka görüldü
[Fotoğraf: Reuters]
Ülkede son 24 saatte 9'u yurt içi kaynaklı 19 koronavirüs vakası tespit edildi.
Yurt içi kaynaklı vakaların 5'ine başkent Pekin'de, 4'üne ise Liaoning eyaletinde rastlandı.
Son 1 günde virüse bağlı can kaybı olmadı.
COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 87 bin 71 vaka görüldü.
4 bin 634 kişi hayatını kaybederken, 82 bin 67 kişi sağlığına kavuştu.
Liaoning eyaletindeki Shenyang and Dalian havaalanlarında, artışa geçen vakaların ardından yolculara son 72 saatte COVID-19 testi yaptırılması zorunluluğu getirildi.
Etiketler: Çin Koronavirüs
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