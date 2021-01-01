Hindistan'da son 24 saatte 20 bin 35 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 286 bin 709'a çıktı.

Ülkede 9 milyon 883 bin 461 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 256 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 148 bin 994'e yükseldi.

Hindistan, COVID-19 salgınında, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, en fazla can kaybı olan 3'üncü ülke durumunda.

Güney Kore'de salgının merkezi Seul

Güney Kore 'de, son 1 günde 1029 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 61 bin 769'a çıktı.

Ülkede son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybetti, virüs kaynaklı toplam can kaybı 917'ye ulaştı.

Bugüne dek virüs bulaşan 42 bin 953 kişi sağlığına kavuştu.

Güney Kore'de başkent Seul 358, Gyeonggi kenti de 271 vakayla salgının en fazla görüldüğü yerler.