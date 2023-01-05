Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 07:30Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
ABD'de silahlı saldırı: 5'i çocuk 8 kişi öldürüldü
[Fotograf: Reuters]
ABD'nin batı eyaletlerinden Utah'ın Enoch kentinde bir evde beşi çocuk sekiz kişi ölü bulundu. Cesetlerin tamamında kurşun yarası tespit edildi.
Sağlık kontrolü için eve çağrılan polis, üç yetişkin ve beş çocuğun cesedini buldu.
Açıklamada, "Her birinin kurşun yarası olduğu görülüyor. Şu anda halka yönelik bir tehdit olduğuna veya kaçak bir zanlı olduğuna inanmıyoruz. Bu soruşturma hala aktif ve daha sonra daha fazla bilgi sağlanacak" denildi.
Yaklaşık 8 bin nüfusa sahip olan Enoch, Utah'ın güneybatısında, Salt Lake City'nin yaklaşık 400 kilometre güneyinde yer alıyor.
Etiketler: ABD
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