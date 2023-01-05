2005 yılında seçildiğinde 78 yaşındaydı. 1730 yılından bu yana seçilen en yaşlı papa oldu.

2022 yılının son gününde hayata veda eden eski Papa 16. Benedikt, ardında birçok tartışma bıraktı.

Çocuk istismarı skandallarının merkezindeydi

Gerçek adı Josef Ratzinger olan Almanya doğumlu eski Papa, çocuk istismarı iddialarının merkezinde yer aldı.

Taciz mağdurlarıyla görüşen ilk Papa olan 16. Benedikt, 400 rahibi çocuk tacizi suçlamaları nedeniyle görevden uzaklaştırdı.

Ancak attığı adımlar daha çok kilisenin itibarını kurtarmaya yönelik olarak değerlendirildi.

2022 yılı başında, 1977-1982 Münih Başpiskoposu olarak görev yaptığı dönemde 4 ayrı çocuk istismarı vakasına göz yummakla suçlandı.

Başta iddiaları reddetse de yanlış bilgilendirme yaptığını kabul etmek zorunda kaldı.

Geçen Şubat ayında yazdığı bir mektupta "tüm cinsel istismar mağdurlarından af dilediğini" ifade etti.

Kara para aklama suçlamaları

2012'de Vatikan'dan sızan gizli belgeler de eski Papa'nın başını ağrıttı. Eski uşağı, gizli belgeleri çalarak gazeteciye vermekten suçlu bulundu.

16'ncı Benedikt, Vatikan Bankası'ndaki kara para aklama suçlamaları nedeniyle de zor durumda kaldı.

Vatikan Bankasının eski başkanı, zimmete para geçirme ve kara para aklama suçlarından 2021 yılında 8 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İslam'ı da hedef aldı

Papa 16’ncı Benedikt, Almanya gezisi sırasında skandal bir ifadeye imza attı, İslam'ı hedef aldı.

Hazreti Muhammed'den bahsederken kullandığı ifadeler büyük tepki çekti. İslam dünyasında büyük öfkeye sebep olan Papa, sert tepkilerin ardından ilk kez çoğunluğu Müslüman olan Türkiye'ye ziyarette bulundu.

Bu ziyaret, Papa'nın İslam dünyasıyla ilişkileri onarma çabası olarak değerlendirildi.

16. Benedikt yalnızca 8 yıl görev yaptı.

2013 yılında ilerleyen yaşını gerekçe göstererek istifa eden eski Papa, 1415 yılından bu yana görevinden kendi isteğiyle ayrılan ilk papa oldu.