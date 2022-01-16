Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 00:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de silahlı bir kişi sinagogdakileri rehin aldı
[Fotoğraf: AP]
ABD'nin Texas eyaletinde silahlı bir saldırgan bir sinagogda haham dahil birçok kişiyi 3 saattir rehin aldı ve FBI olaya müdahale etti.
ABD'de Texas'a bağlı Colleyville kenti polisi, yaklaşık 3 saat önce silahlı bir kişinin bir sinagogdaki kişileri rehin aldığını açıkladı.
Sabah ayini esnasında saldırganın sinagoga girerek Musevi din adamı haham dahil içerideki herkesi rehin aldığına işaret edilen açıklamada, SWAT ekibinin de olaya müdahil olduğu kaydedildi.
FBI ile saldırgan arasında müzakareler devam ediyor
Rehinelerin sayısına ilişkin net bir bilgi paylaşılmazken, ederal Soruşturma Bürosunun (FBI) silahlı saldırgan ile müzakerelerinin sürdüğü aktarıldı.
Saldırganın amacı henüz netleşmezken, sinagogun çevresi boşaltıldı.
Etiketler: ABD
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