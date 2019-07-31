ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan petrol üreticisi Exxon Mobil Rafinerisinde büyük bir yangın çıktı.

Yangın sonrasında olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ilk bilgilere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

ABD'de rafineri yangını çıktı. Teksas eyaletindeki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.https://t.co/CTbgKxAjN6 pic.twitter.com/KtGR4OniRP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 31, 2019

Tesis çalışanlarının tamamı binadan tahliye edildi.

Özellikle yangının gerçekleştiği bölümde bulunan polipropilen maddesinin yanması halinde ortaya çıkabilecek zehirli gazlarla ilgili uyarı yapan Exxon Mobil yetkilileri, yangına itfaiyenin yanı sıra endüstriyel temizlik ekiplerinin de müdahale ettiğini belirtti.

Şirket bölgede yaşayanlara güvenli bir yere geçme uyarısında bulundu. Yangının neden çıktığı henüz netlik kazanmadı.

Yangın, bölgede aynı yıl içinde yaşanan üçüncü yangın oldu.

Kaynak: TRT Haber, İHA