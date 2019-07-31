Suudi Arabistan makamları hiçbir gerekçe göstermeden Türk tırlarını 10 gündür sınırda bekletiyor.

Türk şoförleri, ülkeye girişlerine neden izin verilmediğini bilmiyor, açıklama yapılmasını istiyor.

Bakan Pekcan, Suudi mevkidaşıyla görüştü

Ankara, Türk şoförlerinin mağduriyetini gidermek için devreye girdi, girişimler sürüyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Suudi muhatabıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türk tırlarının gümrükten sorunsuzca çıkarılmasını istedi.

Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu da konuyu yakından takip ediyor ve Türk şoförlerin bir an önce gümrükten geçmeleri için Suudi Arabistan makamları nezdinde yoğun girişimlerde bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber