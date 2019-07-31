Dünya

Belçika'da binlerce yumurta piyasadan toplatılıyor

31 Temmuz 2019 Çarşamba 19:46 - Son Güncelleme 31 Temmuz 2019 Çarşamba 19:46

Belçika'da bir şirket tarafından piyasaya sürülen ve yüksek miktarda dioksine rastlanan yaklaşık 75 bin yumurta toplatılmaya başlandı.

Belçika medyasında yer alan habere göre, Limbourg merkezli şirket, dioksin miktarının aşıldığı tespit edilen yumurtaları piyasadan çekmeye ve sorunun kaynağını araştırmaya başladı. Ülkede önde gelen süper market zincirlerine dağıtılan 0BE7050 referans numaralı yumurtaları alanlara, bu ürünleri tüketmemeleri ve geri getirmeleri çağrısında bulunuldu. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından birinci sınıf kanserojen maddeler arasında gösterilen dioksin, hormonal sistemi etkileyerek bağışıklık sistemine zarar veriyor. Kaynak: AA Etiketler: Belçika yumurta dioksin

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