ABD'nin Texas eyaletine bağlı Austin kentinde bir araçta yangın çıktı.

İçinde bir kişinin bulunduğu aracın yandığına dair ihbar alan polis, olay yerine hareket etti. Bölgeye ulaşan polis ekipleri, araç içindeki baygın sürücüyü dışarıya çıkardı. Sürücünün kurtarılmasının hemen ardından araç patladı.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Patlamadan saniyelerle kurtarılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen sürücünün hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay anı polislerin üzerindeki kameralar tarafından an be an kayıt altına alındı.