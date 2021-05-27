Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 22:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de polisler yanan araçtaki sürücüyü son anda kurtardı
ABD'de yanan aracın içinde mahsur kalan kişi, polis ekiplerince son anda kurtarıldı. Sürücünün kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.
ABD'nin Texas eyaletine bağlı Austin kentinde bir araçta yangın çıktı.
İçinde bir kişinin bulunduğu aracın yandığına dair ihbar alan polis, olay yerine hareket etti. Bölgeye ulaşan polis ekipleri, araç içindeki baygın sürücüyü dışarıya çıkardı. Sürücünün kurtarılmasının hemen ardından araç patladı.
Hayati tehlikesi devam ediyor
Patlamadan saniyelerle kurtarılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen sürücünün hayati tehlikesi devam ediyor.
Olay anı polislerin üzerindeki kameralar tarafından an be an kayıt altına alındı.
Etiketler: ABD
Sıradaki Haber
İsrail'in saldırılarında Gazze’de 187 okul zarar gördü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz