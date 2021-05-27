Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Birimi Müdürü Ahmed en-Neccar, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden öğrenciler ve zarar gören eğitim binalarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 77 öğrencinin hayatını kaybettiğini belgelediklerini söyleyen Neccar, yaşamını yitiren öğrencilerin ilköğretimden yüksek öğretime kadar farklı seviyelerde eğitim alan öğrenciler olduğunu vurguladı.

[Fotoğraf:AA]

Öğrencilerin birçoğunun psikolojik desteğe ihtiyacı var

Neccar, İsrail saldırılarında 55 anaokulu 132 ilköğretim okulunun zarar gördüğünü, yıkımın boyutunun "muazzam büyüklükte" olduğunu ifade etti.

İsrail'in emniyet binalarından ve Filistinli direniş gruplarından uzak eğitim binalarını bombaladığını belirten Neccar, yaralanan ve bombardımandan etkilenen öğrencilerin psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Neccar, okulların yeniden inşa sürecinin nispeten mümkün olabileceğine ancak İsrail bombardımanı sırasında öğrencilerde oluşan psikolojik tahribatın giderilmesinin zor olacağına dikkati çekti.

Saldırılarda 254 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.