Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 21:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan istifa etti
[Fotoğraf: AA]
Ermenistan’da Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan’ın görevinden istifa ettiği açıklandı.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan’ın istifa mektubunu sunduğunu açıkladı.
Açıklamada, istifanın gerekçesine yönelik bilgi verilmedi.
Ayvazyan, Ermenistan’ın işgal ettiği Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından 18 Kasım 2020’de göreve gelmişti.
Etiketler: Ermenistan Facebook Azerbaycan
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