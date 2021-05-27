Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 20:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürcistan'da Hindistan varyantına rastlandı
Gürcistan'da 5 kişide koronavirüsün Hindistan varyantına rastlandı. Yetkililerin yaptığı açıklamada, söz konusu 5 kişiden 3'ünün ülkeden ayrıldığı, 2'sinin ise izole edildiği kaydedildi.
Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Milli Merkezinden yapılan açıklamada, ülkeye yurt dışından gelen 5 kişide koronavirüsün Hindistan varyantının tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, söz konusu 5 kişiden 3'ünün ülkeden ayrıldığı, 2'sinin ise izole edildiği kaydedildi.
Bugüne kadar 340 bin 838 vakanın tespit edildiği Gürcistan'da 323 bin 409 kişi sağlığına kavuştu, 4 bin 699 hasta hayatını kaybetti.
Son 24 saatte ise ülkede 508 kişide virüse rastlandı. Ülkede 23.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor.
Etiketler: Koronavirüs Hindistan
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