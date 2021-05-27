USCMO tarafından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a gönderilen mektupta, ABD yönetimi, İsrail'e sağladığı diplomatik, askeri ve siyasi yardımı durdurmaya davet edildi.

"Blinken, İsrailli yetkililere durmalarını söylemelidir"

ABD'nin bunu yapmaması durumunda, ABD Başkanı Joe Biden'ın "insan hakları ABD dış politikasının merkezinde olacak" söylemine ters düşüleceğinin belirtildiği açıklamada, "Blinken, Orta Doğu ziyareti kapsamında İsrailli yetkililere durmalarını söylemelidir" ifadesi yer aldı.

ABD'deki Müslüman topluluğun, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik muamelelerinden dolayı son derece rahatsız olduğunun vurgulandığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'ye yönelik ablukası, Batı Şeria'daki işgali ve yasa dışı Yahudi yerleşimci planını bitirmesi çağrısında bulunuldu.