TRT Haber 09.12.2025 06:48

Son 55 yılın en sıcak 3. kasım ayı geçen ay oldu

Türkiye genelinde 2025 yılı kasım ayı ortalama sıcaklığı 12,2 derece ile son 55 yılın en sıcak 3. Kasım ayı olarak kayıtlara geçti.

[Fotograf: AA]

Türkiye genelinde geçen ay hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, 1991-2020 dönemi kasım ayı ortalama sıcaklığı 9,3 derece iken, 2025 yılı kasım ayı sıcaklığı 12,2 derece olarak gerçekleşti.

Sıcaklıklar, genel olarak mevsim normallerinin 2,9 derece üzerinde seyrederken, 2025 yılı kasım ayı, son 55 yılın en sıcak 3. kasım ayı olarak kayıtlara geçti.

Aylık bazda en düşük sıcaklık sıfırın altında 10 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 33,3 derece ile Osmaniye'de tespit edildi.

Marmara'da sıcaklıklar normallerin üzerine çıktı

Bölgesel değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin uzun yıllar kasım ayı ortalama sıcaklığı 11,0 derece iken, geçen ay bu değer 14,6 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 1,2 derece olarak Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 26,6 derece olarak İstanbul Florya'da gözlendi.

Karadeniz'de 3 derecenin üzerinde artış

Karadeniz Bölgesi'nde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Bölgenin kasım ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 8,7 derece iken, 2025 yılı kasım ayında ortalama sıcaklık 11,8 derece olarak ölçüldü.[3] Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 5,1 derece ile İspir'de, en yüksek sıcaklık ise 29,4 derece ile Ordu'da kaydedildi.

Diğer bölgelerde durum

Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı merkezlerde ayın ilk yarısında yaz değerlerine yakın sıcaklıklar ölçüldü.

