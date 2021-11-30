ABD'nin Michigan eyaletinde bir okul silahlı saldırıya sahne oldu.

Oxford Lisesi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 öğrenci öldü, biri öğretmen 6 kişi yaralandı.

İkinci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki saldırgan ise gözaltına alındı ve bir tabanca ele geçirildi.

[Fotoğraf: Reuters ]

Ekipler bölgeye sevk edildi

Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Çok sayıda polis ve SWAT ekibi bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırganın saldırıyı neden gerçekleştirdiğine dair bilgi verilmedi.