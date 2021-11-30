Haber Giriş: 30 Kasım 2021 Salı 23:06Son Güncelleme: Kaynak: AP, AP
ABD'de okula silahlı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: Reuters]
Michigan'da bir lisede meydana gelen silahlı saldırıda 3 öğrenci öldü, 6 kişi yaralandı. 15 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.
ABD'nin Michigan eyaletinde bir okul silahlı saldırıya sahne oldu.
Oxford Lisesi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 3 öğrenci öldü, biri öğretmen 6 kişi yaralandı.
İkinci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki saldırgan ise gözaltına alındı ve bir tabanca ele geçirildi.
[Fotoğraf: Reuters ]
Ekipler bölgeye sevk edildi
Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Çok sayıda polis ve SWAT ekibi bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Saldırganın saldırıyı neden gerçekleştirdiğine dair bilgi verilmedi.
Etiketler: ABD
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