Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumu yapıldı.

Yarın devam edecek toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.

İlk günün gündemi: Sınırlar

İlk gün oturumu hakkında basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, bugün Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliği ve Belarus konularını ele aldıklarını söyledi.

Stoltenberg, "Rusya’nın niyeti hakkında belirsizlik var. Niyetleri değişebilir. Saldırı ihtimalinin ne olduğunun önemi yok. En kötüsüne hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Rusya'nın daha önce Gürcistan ve Ukrayna gibi ülkelere karşı güç kullandığını hatırlatan Stoltenberg, bunu yine yapabileceğini ifade etti.

Stoltenberg, toplantının yarınki bölümünde Gürcistan ve Ukrayna dışişleri bakanlarıyla konuyu ele almaya devam edeceklerini belirterek, Rusya’ya diyalog çağrısında bulundu.

Ukrayna NATO üyelik sürecinde destekleniyor

Ukrayna’nın NATO’ya katılması hakkındaki soruyu yanıtlayan Stoltenberg, bu ülkenin Avrupa-Atlantik entegrasyonunu ve NATO üyelik sürecini desteklediklerini söyledi.

"NATO üyesi olmak için ittifakın standartlarının karşılanması ve 30 üyenin oy birliği gerekli. Buradaki siyasi mesaj ise şudur; Rusya’nın hiçbir şekilde bu sürece müdahil olma hakkı yoktur. Ukrayna bağımsız ve egemen bir ülkedir. Her egemen ülkenin kendi yolunu seçme hakkı vardır."

“Rusya ve Belarus’un kendi topraklarında tatbikat yapma hakları vardır”

Stoltenberg'e Belarus’un Rusya ile Ukrayna sınırında askeri tatbikat yapacağına yönelik açıklaması hakkında değerlendirmesi soruldu.

Stoltenberg, "Rusya ve Belarus’un kendi topraklarında tatbikat yapma hakları vardır. Ancak bunu yaptıklarında şeffaf olmak, provokasyondan kaçınmak zorundalar. Şu anda şeffaflık göremiyoruz. Sınırda güçlerin alışılmadık şekilde yoğunlaştığını ve saldırgan bir söylem görüyoruz" dedi.

Stoltenberg, Ukrayna sınırındaki gelişmeleri yakından izlediklerini, istihbarat paylaştıklarını ve durumu değerlendirdiklerini ifade etti. Ukrayna’ya siyasi, askeri ve ekonomik destekte bulunduklarını söyledi.