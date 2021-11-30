Dünya koronavirüsün yeni varyantı Omicron'a kilitlenmiş durumda.

Ne kadar bulaşıcı? Omicron daha mı ölümcül? Mevcut aşılar bu varyanta karşı etkili mi?

Koronovirüse karşı aşının bulunmasındaki en önemli isimlerden Biontech'in kurucu ortağı Profesör Doktor Uğur Şahin gelişmelerle ilgili Amerikan Wall Street Journal gazetesine konuştu.

"Üçüncü dozu alma sürecinizi hızlandırın"

Şahin, Omicron'la ilgili çalışmaların sürdüğünü ve yeni varyantın daha fazla enfeksiyona sebep olabileceğini söyledi.

Aşılanmış kişilerin muhtemelen ciddi hastalıklardan korunmaya devam edeceğini de vurguladı.

Uğur Şahin, "Bizim mesajımız şu: Korkmaya gerek yok, üçüncü dozu alma sürecinizi hızlandırın" dedi.

Yeni bir aşıya gerek duyulacak mı?

Şahin, "Yeni bir aşıya gerek duyulacak mı?" sorusuna yeni varyantı hedef alacak bir aşının pazara sunulmasının yaklaşık 100 gün süreceğini söyleyerek yanıtladı.

Yeni bir aşıya gerek olmayabileceğini de belirten Şahin, mevcut aşının varyanta karşı koruma sağlayıp sağlamadığının netleşmesinin ise zaman alacağını açıkladı.