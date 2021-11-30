Koronavirüs fonlarıyla lüks araç alan kişiye 9 yıl hapis cezası
ABD’nin Teksas eyaletinde, sahte belgeler düzenleyerek elde ettiği koronavirüs yardım fonlarıyla lüks alımlar yapan bir kişi, 9 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Teksas'ta yaşayan 30 yaşındaki Lee Price, COVID-19 salgını nedeniyle dağıtılan yardımlarda dolandırıcılık ve kara para aklamadan suçlu bulundu.
Lee’nin COVID-19 fonundan vergi kayıtlarında sahtecilik yaparak 1,6 milyon dolar kredi çektiği, bununla da iki lüks araç ve pahalı eşyalar satın aldığı belirlendi.
Hakkındaki suçlamaları eylül ayında kabul eden Lee’ye, 9 yıl hapis cezası verildi.
Lee’nin çektiği 1,6 milyon dolar kredinin 700 bin dolarına el konuldu.
Yardım fonları suistimal ediliyor
Adalet Bakanlığı Dolandırıcılık Dairesi'nin, COVID-19 yardım fonlarında sahtekarlık yapmaktan 150'den fazla sanık hakkında 95’ten fazla cezai dava açtığı ve bu davalar sonucu dolandırıcılıkla elde edilen fonlardan 75 milyon doların üzerinde nakdin geri alındığı bilgisi paylaşıldı.
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