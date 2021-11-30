Teksas'ta yaşayan 30 yaşındaki Lee Price, COVID-19 salgını nedeniyle dağıtılan yardımlarda dolandırıcılık ve kara para aklamadan suçlu bulundu.

Lee’nin COVID-19 fonundan vergi kayıtlarında sahtecilik yaparak 1,6 milyon dolar kredi çektiği, bununla da iki lüks araç ve pahalı eşyalar satın aldığı belirlendi.

Hakkındaki suçlamaları eylül ayında kabul eden Lee’ye, 9 yıl hapis cezası verildi.

Lee’nin çektiği 1,6 milyon dolar kredinin 700 bin dolarına el konuldu.



Yardım fonları suistimal ediliyor

Adalet Bakanlığı Dolandırıcılık Dairesi'nin, COVID-19 yardım fonlarında sahtekarlık yapmaktan 150'den fazla sanık hakkında 95’ten fazla cezai dava açtığı ve bu davalar sonucu dolandırıcılıkla elde edilen fonlardan 75 milyon doların üzerinde nakdin geri alındığı bilgisi paylaşıldı.