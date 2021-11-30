ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, ABD'nin iki devletli çözüme desteği kapsamında İsrail, Filistin ve Ürdün ziyaretindeki toplantılarının "ümit veren" fikirler doğurduğunu ve BMGK'nin taraflar arasında güven inşasında rol alabileceğini ifade etti.

"Ziyaretimde Filistinlilerin güvenlik durumunun ne kadar ciddi olduğunu gördüm. İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere saldırdığını, Batı Şeria'daki evleri yağmaladığını ve mülklere zarar verdiğini dinledim. Bu durumu İsrailli meslektaşlarımla kapsamlı şekilde görüştüm."

"ABD yıllardır yerleşimlerin genişlemesini onaylamıyor"

Filistinli ailelerin evlerinden tahliye edilmekten korktuğunu ifade eden Thomas Greenfield, "ABD, yıllardır yerleşimlerin genişlemesini onaylamıyor. Bu bizim için yeni bir şey değil ama bu uygulama kritik bir dönüm noktasına ulaştı ve müzakere edilmiş iki devletli çözümü baltalıyor. değerlendirmesinde bulundu.

Thomas Greenfield, İsrail'e yönelik İran destekli Hamas ve Hizbullah saldırılarının ise göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.