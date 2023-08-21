Açık 30.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.08.2023 10:48

ABD'de nargileciye silahlı saldırı: 3 ölü 6 yaralı

ABD'nin Washington eyaletinde, bir nargilecide yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

ABD'de nargileciye silahlı saldırı: 3 ölü 6 yaralı
[Fotograf: AP]

Polisten yapılan açıklamaya göre, Seattle'daki Mount Baker mahallesinde bulunan bir nargileciye sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda kurşunların hedefi olan 22 ve 33 yaşlarındaki 2 erkek olay yerinde, 30 yaşında bir kadın da kaldırıldığı hastanede öldü.

Polis, yaşları 21 ila 38 olan 6 yaralıdan birinin durumunun kritik, diğerlerinin iyi olduğunu söyledi.

Olay yerinde 5 adet silah bulunduğunu bildiren polis, saldırının muhtemel şüphelilerine dair bilgi vermedi.

Maktullerin isimleri açıklanmazken, saldırının sebebi araştırılıyor.

Seattle Belediye Başkanı Bruce Harrel ise yaptığı yazılı açıklamada, polisin sürdürdüğü yoğun çalışmalara rağmen kentte bunun gibi bir "trajediye" sebep olabilecek çok sayıda yasa dışı silahın mevcut olduğunu belirtti.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Ukrayna: Bahmut yakınlarında 3 kilometrekarelik alan daha kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:18
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
12:22
Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
11:50
Erken teşhis ALS hastalarının yaşam süresini uzatıyor
12:22
Antik Sarayini yer altı şehrinin keşfedilen alanı 20 bin metrekareye ulaştı
11:50
Meksika'nın en yüksek dağına tırmanan 4 dağcı, düşerek öldü
11:40
Arsa ve tarla satışlarında rekor
Bitlis'te küçükbaş hayvan sürüleri Nemrut Dağı eteklerinde besleniyor
Bitlis'te küçükbaş hayvan sürüleri Nemrut Dağı eteklerinde besleniyor
FOTO FOKUS
Esenyurt'ta kültür merkezinde yangın
Esenyurt'ta kültür merkezinde yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ