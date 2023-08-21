Ekvador'daki seçimlerin ilk sonuçları ikinci tura işaret ediyor

Ekvador Ulusal Seçim Konseyinin verilerine göre, ülkede dünkü seçimlerde oyların yüzde 85'i sayıldı.

Solcu aday Luisa Gonzalez, yüzde 33 ile seçimleri önde götürürken eski milletvekili Daniel Noboa oyların yüzde 24'ünü aldı.

Ekvador yasaları gereği bir adayın galip olması için oyların yüzde 50'sini alması ya da en yakın rakibine 10 puan fark atması koşuluyla oyların en az yüzde 40'ını alması gerekiyor.

Mevcut sonuçlara göre adayların hiçbirinin yeterli çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle, Ekvador'un ekimde ikinci tur seçimlere gitmesi bekleniyor.

Buna göre en çok oyu alan Gonzalez ve Noboa, ikinci turda karşı karşıya gelecek.

Öte yandan seçimlere kısa süre kala suikasta kurban giden Fernando Villavicencio'nun yerine aday gösterilen Christian Zurita, oyların yüzde 16'sını alarak seçimi 3. sırada bitirdi.

Zurita, üzerindeki kurşun geçirmez yelekle yaptığı konuşmada, "Bu seçimleri 3. sırada bitirmek benim için bir gururdur." ifadesini kullandı.

Başkan adayı Fernando Villavicencio, 9 Ağustos'ta öldürülmüştü

"Yolsuzluğa karşı duruşuyla" tanınan devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio, 9 Ağustos'ta başkent Kito'da aracına bindiği sırada bir saldırgan tarafından başına 3 el ateş edilerek öldürülmüştü.

Ekvador Başsavcısı, saldırıyı düzenleyen şüphelinin güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada vurulduğunu, ağır yaralandığını ve yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Villavicencio, Ekvador'da faaliyet gösteren uluslararası organize suç grubundan biri olan, Meksika'nın "Sinaloa Karteli" liderleri de dahil çok sayıda kişiden ölüm tehdidi aldığını söylemişti.