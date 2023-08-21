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Dünya
Reuters 21.08.2023 08:38

Panama kanalında kırmızı alarm: Gemi geçiş sayısı sınırlandırıldı

Atlas Okyanusu'nu Pasifik Okyanusu'na bağlayan dünyanın en önemli kanalları arasındaki Panama Kanalı alarm veriyor. Kuraklık nedeniyle gemilerin geçiş sayısı sınırlandırıldı. Kanala giriş yapamayan ve körfezde bekleyen onlarca gemi küresel ticareti vurabilir.

Panama kanalında kırmızı alarm: Gemi geçiş sayısı sınırlandırıldı

Panama Kanalı Otoritesinin yaptığı duyuruya göre, maksimum geçiş sayısı 2 Eylül'e kadar günde 32 gemi ile sınırlı kalacak.

Atlantik'i Pasifik'e bağlayan 80 kilometreden uzun su yolundaki kısıtlamalar, Orta Amerika bölgesindeki düşük yağışın ardından geldi.

Dünyanın en işlek ticaret geçitlerinden biri olan kanalda yaşanan tıkanıklık, genellikle su yolunu kullanan şirketleri alternatif rotalar aramaya yöneltti.

Kaynak: Marine Traffic[Kaynak: Marine Traffic]

Panama Kanalı, Çin ile ABD arasında ticaret yapan büyük perakendeciler ve enerji şirketleri de dahil olmak üzere birçok nakliyeci için maliyetleri ve geçiş sürelerini azaltıyor .

Yetkililer Reuters'e verdiği demeçte, 10 Ağustos itibariyle, kanalın yakınında 161 gemi olduğunu söyledi.

Yılın başından bu yana, El Nino hava olayının neden olduğu kuraklık su kaynakları üzerinde baskı oluşturduğundan, kanal bir dizi derinlik kısıtlaması uygulamıştı.

Ancak kanal, Haziran ayında, gemilerin daha kolay geçebilmeleri için yüklerini hafifletmelerini gerektirecek ilave kısıtlamaları erteledi .

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