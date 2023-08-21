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Dünya
İHA 21.08.2023 06:37

Rusya’nın Luna-25 uzay aracı Ay’ın yüzeyine çarptı

Rusya’nın 47 yıl sonra ilk kez Ay’a gönderdiği uzay aracı Luna-25’in kontrolden çıkarak Ay’ın yüzeyine çarptığı açıklandı.

Rusya’nın Luna-25 uzay aracı Ay’ın yüzeyine çarptı

Rusya’nın 11 Ağustos'ta Ay’a fırlattığı Luna-25 adlı uzay aracından kötü haber geldi.

Rusya'nın devlet uzay şirketi Roscosmos tarafından bugün yapılan açıklamada, Luna-25 ile dün yerel saatle 14.57'den kısa bir süre sonra bağlantının kaybedildiği belirtilerek “Araç öngörülemeyen bir yörüngeye girdi ve Ay'ın yüzeyiyle çarpışması sonucu varlığı sona erdi” ifadeleri kullanıldı.

Yarın başarılı iniş yapması beklenen Luna-25’in Ay’ın su izleri tespit edilen güney kutup bölgesinde bir yıl görev yapması planlanıyordu.

Hem ABD hem de Çin Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş gerçekleştirmiş olsa da, daha önce hiçbir ülke güney kutbuna inmedi.

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