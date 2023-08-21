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Dünya
TRT Haber 21.08.2023 09:25

Dünyada benzeri olmayan mühendislik harikası: Panama Kanalı

Panama kanalı, sıcak havanın etkisiyle son yılların en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Kuraklıkla düşen su seviyesi gemi geçişlerini sınırladı. Küresel ticarette tehlike çanları çalıyor. Peki bu kanal dünya ticareti için neden bu kadar önemli?

Dünyada benzeri olmayan mühendislik harikası: Panama Kanalı

Panama Kanalı, Orta Amerika'nın en güney ülkesi Panama topraklarında yer alan ve Atlantik ile Pasifik'i birbirine bağlayan bir su yolu.

Panama Kanalı, Çin ile ABD arasında ticaret yapan büyük perakendeciler ve enerji şirketleri de dahil olmak üzere birçok nakliyeci için maliyetleri ve geçiş sürelerini azaltıyor.

Uzunluğu yaklaşık 80 kilometre olan kanalın yapımına 1800’lü yılların sonunda başlandı. Kanal ulaşıma 1914 yılında açıldı. İnşaatında çok sayıda mühendis ve binlerce işçi görev aldı.

Kanalın yapımı sırasında, sıtma ve sarı humma gibi hastalıklardan, büyük toprak kaymalarına kadar türlü engellerle yaklaşık 27 bin 500 çalışan can verdi. 

Kanalın açılmasıyla birlikte Kuzey ve Güney Amerika’nın doğu ve batı kıyıları arasında yolculuk yapan gemilerin katettiği yol binlerce kilometre azalmış oldu.

Panama Kanalı'ndan geçen ilk gemi SS Ancon / Panama Canal Authority[Panama Kanalı'ndan geçen ilk gemi SS Ancon / Panama Canal Authority]

Panama Kanalı nasıl çalışıyor?

Coğrafi olarak, Panama Kanalı'nın bağlandığı okyanuslar aynı seviyede değil. Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu'ndan biraz daha yüksekte yer alıyor.

Deniz seviyesindeki bu fark, gemilerin kanalın diğer ucuna ulaşabilmeleri için Panama arazisinden deniz seviyesinden 26 metre yüksekliğe kadar çıkmalarını gerektiriyor.

Bu da bir nevi gemileri yükselten ve alçaltan bir kilitli havuz sayesinde mümkün oluyor.

Kilit sayesinde kanala giren gemiler bir üst kota kaldırılıyor ve daha sonra kanalın diğer ucunda deniz seviyesine indiriliyor.

Her kilit odası 1000 fit (304 metre) uzunluğunda ve 110 fit (33,5 metre) genişliğinde.

Bir geminin bu kilitlerden geçmesine izin verilmesi için sahip olabileceği maksimum genişlik106 fittir (32,3 metre) ve bu genişliğe sahip gemiler Panamax olarak biliniyor.

Dünyada benzeri olmayan mühendislik harikası: Panama Kanalı

Panama kanalı neden önemli?

Panama Kanalı, Atlantik'ten Pasifik'e ve tersi yöndeki deniz mesafesini yaklaşık olarak 8 bin deniz mili kadar kısalttı.

Ortalama 15 deniz mili hızla yelken açılması durumunda bu, 22 gün anlamına geliyor.

Panama Kanalı'nı geçmek ise yaklaşık 8 ila 10 saat sürüyor.

Kanaldan her gün yaklaşık 40, yılda yaklaşık 15 bin geminin geçtiği tahmin ediliyor.

Taşınan yük miktarı 203 milyon tonu buluyor.

Bu geçiş oranı dünya deniz ticaretinin yüzde 5'ini oluşturuyor.

Dış ticarette büyük bir paya sahip olan ve 2003 yılından beri Panama Kanalı İdaresi tarafından yönetilen su kanalı, bir yıl içerisinde ortalama 1,5 milyar dolar civarında gelir elde edilmesini sağlıyor.

Panama Kanalı, mal sahipleri ve gemi operatörleri için yalnızca para ve zaman tasarrufu sağlamakla kalmıyor.

Aynı zamanda muazzam miktarlarda CO2 emisyonunu da önleyerek denizcilik endüstrisinin karbon ayak izini azaltmasına yardımcı oluyor.

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